Arbeiten am Dülmener Stadtquartier

Sie fahren in der Dülmener Innenstadt schon automatisch Umwege, so oft ist der Lohwall zwischen der Borkener und Coesfelder Straße dicht. Grund sind die Bauarbeiten zum Stadtquartier, dem neuen Einkaufszentrum. Seit einer halben Stunde ist an der Baustelle schon mächtig was los. Ein Lastwagen hat eine Rolltreppe gebracht, die künftig das Erdgeschoss mit dem ersten Obergeschoss verbindet. Eine zweite Rolltreppe kommt in anderthalb Stunden an. In diesem Monat wollen Arbeiter den Rohbau abschließen und innen weiter machen. Die ersten Geschäfte, der Modeladen H&M und ein Drogeriemarkt sollen zum Jahresende eröffnen. Das Stadtquartier soll die Innenstadt beleben und neue Kunden locken.