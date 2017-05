Arbeiten am Kleuterbach in Dülmen fast fertig

Die Arbeiten zum Hochwasserschutz am Kleuterbach in Hiddingsel sind auf der Zielgeraden. Schon Ende Mai sollen die Arbeiten fertig sein - das hat die Stadt Dülmen gerade bestätigt. Der Bach hat neu angelegte Schleifen bekommen, die immer mal wieder die flachen Uferbereiche überfluten. So hat er mehr Platz und läuft bei Starkregen nicht unkontrolliert über. In den feuchten Gebieten entwickeln sich dazu künftig neue Tier- und Pflanzenarten. Außerdem finden hier bald zwei Heckrinder ein zu Hause. Die Arbeiten hatten sich verzögert, da starker Regen die Baustelle immer wieder überflutete.