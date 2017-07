Arbeiten am neuen Kindergarten in Ottmarsbocholt

Der Bedarf nach zusätzlichen Kindergartenplätzen ist im Kreis groß. Städte und Gemeinden bauen um, an oder neu. Die meisten Projekte sollen zum Start des neuen Kindergartens fertig sein. In Ottmarsbocholt zögert das regnerische Wetter in diesen Tagen die Arbeiten rund um den neuen Kindergarten „Davertgeister“ hinaus. Heute soll es trocken bleiben, da wollen die Arbeiter Gas geben. Spielflächen für die Spielgeräte sind geplant, eine Bobby-Car-Rennstrecke entsteht und der Rollrasen muss auch noch an seinen Platz. Innen gehen die Arbeiten in dieser Woche in den Endspurt: Handwerker sind an den Toiletten, Trennwänden in den Räumen und am neuen Aufzug beschäftigt. Einen kleinen Zeitpuffer hat die Gemeinde noch: Der neue Kindergarten geht am 21. August in Betrieb. Bis dahin sollte innen und aussen alles fertig sein.