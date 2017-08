Arbeiten am Sportzentrum Süd in Dülmen starten

Eine Reise in die Vergangenheit unternehmen Sportler in Dülmen, wenn sie am Sportzentrum Süd trainieren. Die Anlage ist in die Jahre gekommen und das ist auch überall zu sehen. Heute fällt der Startschuß für den Weg in die Zukunft: Die Stadt hat gemeinsam mit vielen Dülmenern und einem Architekten einen Plan für ein schöneres Sportzentrum erarbeitet. Heute starten hier die Arbeiten. In den kommenden Wochen kommt die alte Tribüne weg. Ein Rasenwall ersetzt sie. Und darauf freuen sich Läufer: Die Stadt legt eine 400 meter lange Joggingstrecke an. Am Rande der Strecke sorgen LED-Leuchten für Licht im Dunkeln. Sie ist durch ihren Boden aus Rindenmulch winterfit.