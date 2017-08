Arbeiten an der A 31 in Höhe der Abfahrt nach Dülmen fast fertig

Gute Nachricht für Sie auf Ihrem Weg über die A31 ins Ruhrgebiet. Übermorgen am Donnerstag verschwindet die nervige Baustelle an der Abfahrt B67 Richtung Dülmen. Und dann haben Sie hier endlich wieder freie Fahrt. Die neuen Straßenschilder stehen schon! Heute und morgen schlagen Arbeiter die allerletzten Pfosten für die neuen Schutzplanken in den Boden. Die Bauarbeiten hatten länger gedauert, weil der Boden in diesem Bereich extrem hart ist. Dadurch brauchten die Bauarbeiter deutlich länger, alles im Boden zu verankern!