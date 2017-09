Arbeiten an der Osterwicker Straße in Coesfeld im Oktober?!

Sie sehen es schon wieder... Abends ist es jetzt zu Beginn des Herbstes wieder früher dunkel. Und Sie sehen in der Dämmerung in Coesfeld an der Osterwicker Straße nicht mehr wirklich viel. Die paar Laternen über der Straße sorgen für nicht viel Helligkeit. Geht alles glatt, dann ändert sich das bald. Am Dienstag in der kommenden Woche beginnt die Stadt damit, Angebote von Baufirmen zu prüfen. Wenn es Angebote gibt... Denn die Auftragsbücher der Unternehmen sind übervoll. Findet die Stadt eine Firma, starten die Arbeiten an der Osterwicker Straße im Oktober. Ein neuer Geh- und Radweg ist unter anderem geplant. Und neue Straßenlaternen hängen nicht mehr, sondern stehen so optimal zwischen den alten Bäumen, dass sie alles gut ausleuchten.