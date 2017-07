Arbeiten an der Straße "Am Haus Lette" in Lette kommen voran

Sie sehen jetzt in den Ferien viele Baustellen an Straßen im Kreis Coesfeld. In Lette sind Arbeiter schon seit einigen Woche an der Straße "Am Haus Lette" zugange, sie hoffen jetzt in den Ferien einen Großteil zu schaffen. Immerhin: Knapp die Hälfte der Arbeiten ist schon geschafft, hat die Stadt heute eine Baustellenzwischenbilanz gezogen. Ein neuer Geh- und Radweg entsteht und an drei Stellen ist die Straße künftig enger. Nach den Sommerferien fahren nehmen sich die Arbeiter die andere Seite vor – die Bahnhofstraße ist dazu voll gesperrt. Die Stadt hofft, das alles früher fertig ist. Geplant war eigentlich noch, die Herbstferien zu nutzen.