Arbeiten auf Klosterstraße in Lüdinghausen auf Zielgeraden

Heute noch mal richtig den Tag genießen, bevor Kinder und Jugendliche morgen wieder die Schulbank drücken müssen. Ferienarbeiten auf Straßen gegen in den Endspurt. Bei bestem Wetter heute erledigen Arbeiter in Lüdinghausen auf der Klosterstraße noch Kleinigkeiten. Nur noch heute ist die Klosterstraße zwischen der Straße „Hinterm Hagen“ und der Münsterstraße gesperrt. Pünklich zum Schulstart morgen ist alles wieder frei. Der Kreis hat die Klosterstraße umgebaut, um einen leichteren Übergang von den Burgen in die Innenstadt zu schaffen.