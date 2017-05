Arbeiten für mehr Sicherheit in Südkirchen am K&K

In Südkirchen sollen Sie künftig sicherer zu Ihrem Supermarkt kommen. Die Gemeinde verengt die Oberstraße an dem Bereich. Es ist der zweite Baustein für mehr Sicherheit an der Stelle. Lange hat es an dem K&K-Markt keinen Gehweg gegeben. Den hat die Gemeinde mittlerweile gebaut und eine Geh- und Radweg-Lücke nach Nordkirchen geschlossen. Die Arbeiten starten morgen früh um acht Uhr. Die Oberstraße vor dem K&K ist bis Freitag voll gesperrt. Die Bushaltestellen in dem Bereich sind verlegt.