Arbeiten im Hallenbad in Herbern im Endspurt

Ausgerechnet in diesen insgesamt eher kühlen Sommerferien ist das Hallenbad in Herbern durchgehend geschlossen gewesen. Es bekommt eine größere Auffrischungskur. Auf Radio Kiepenkerl-Nachfrage sagte die Gemeinde heute, dass das Bad pünktlich zum ersten Schultag nach den Ferien wieder öffnet. Alte, kaputte Fliesen sind mittlerweile durch neue ersetzt. Auch das Wasser ist schon wieder eingelassen. In den kommenden Tagen heizt es auf Wohlfühltemperatur auf. Zur Zeit bauen Arbeiter noch neue Umkleidekabinen auf. Am Mittwoch können Sie hier wieder ihre Bahnen schwimme.