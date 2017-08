Arbeiten rund um "Am Haus Lette" kommen gut voran

Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld versuchen jetzt in den Ferien möglichst viele Straßenarbeiten zu erledigen. In Lette funktioniert das richtig gut. Schon morgen können Autofahrer in Lette wieder über die Bruchstraße zur Grundschule, der Kita und zum Hallenbad fahren. Damit sind Arbeiter mit der Baustelle früher fertig geworden als geplant. Die Arbeiten rund um die Straße "Am Haus Lette" gehen dann allerdings noch weiter. Die Baustelle wandert weiter Richtung Bahnhofsallee. Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten komplett erledigt sein.