Arbeiter an der Burg Vischering in Lüdinghausen zugange

In vielen Städten und Gemeinden im Kreis laufen Verschönerungsarbeiten. In Lüdinghausen sind Arbeiter in diesen Tagen kräftig an der Burg Vischering beschäftigt. Das Projekt „WasserBurgenWelt“ kommt voran. Experten nehmen sich gerade die historische Mauer an der Klosterstraße vor. Künftig hat sie wieder ein frisches äußeres. Arbeiter stellen das Tor wieder her, so dass der Zugang über die Außengräfte wieder möglich ist und ein zusätzlicher Weg entsteht. Neue Wege, neue Parkanlagen und ein neues Museum sollen die beiden Burgen in Lüdinghausens Innenstadt noch attraktiver machen - und mehr Touristen locken.