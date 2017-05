Arbeiter bauen Spielplatz im Olfener Stadtpark

Kinder, Eltern und Besucher sollen sich künftig im Olfener Stadtpark pudelwohl fühlen. Die Stadt hat heute Infos zum Bau des Spielplatzes am Leohaus veröffentlicht: Ab Montag stellt sie unter anderem Spielgeräte zum Klettern, Balancieren und zum Rutschen auf. Dazu kommen noch Sitzbänke - stellt das alles, ist dieser Baustein im Innenstadtkonzept der Stadt abgeschlossen. Dann machen sich Arbeiter an die Feinheiten: Ein Teil des Parkes war ein ehemaliger Friedhof – hier bringt ein Steinmetz die alten Grabsteine und das große steinerne Kreuz auf Vordermann. Der nächste Bauabschnitt im Innenstadtkonzept ist ein Umbau der Bilholtstraße am Leohaus. Hier beraten Planer aktuell darüber, wie es hier weitergehen soll.