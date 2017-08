Arbeiter flicken Löcher in Straßen

Bei Ihrer Fahrt durch den Kreis Coesfeld sehen Sie auf den Straßen an vielen Stellen gelbe Kringel auf der Fahrbahn. Die Künstler sind die Straßenmeisterein, sie haben dadurch Löcher und Risse gekennzeichnet. Das ist wichtig für Straßenbaufirmen, sie flicken in diesen Tagen kaputte Stellen. Los geht es im Südkreis. Allein in Lüdinghausen gibt es 50 Flickstellen. Sie sehen es auf der B 58 – hier gibt es für die Arbeiter so einiges zu tun. Von Lüdinghausen nach Ascheberg. Und dann weiter von Ascheberg nach Drensteinfurt. Hier gilt schon seit mehreren Monaten Tempo 70 – die Fahrbahn war hier abgesackt. Grundwasser hatte für bewegten Boden gesorgt. Das reparieren die Straßenarbeiter gleich mit. Sie haben gut zu tun: Auf der B 474 von Olfen nach Seppenrade, auf der Landstraße zwischen Appelhülsen und Bösensell und von Lüdinghausen nach Nordkirchen – überall Löcher und Risse. Und das sind nur ein paar Beispiele. Die Straßenarbeiter wollen die Löcher spätestens im Herbst geflickt haben. Dann geht es im nördlichen Kreis Coesfeld weiter.