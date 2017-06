Arbeitsunfall an der Overbergplatz-Baustelle in Dülmen

Dülmener schauten heute morgen einem Rettungshubschrauber nach - er war auf dem Weg Richtung Baustelle am Overbergplatz. Ein Arbeiter hatte sich hier verletzt, weil eine Baustütze umgefallen war. Sie traf ihn am Kopf, der Schutzhelm verhinderte schlimmeres. Der verletzte Arbeiter kam ins Krankenhaus. Kollegen des Arbeiters hatten ihn zunächst verletzt am Boden entdeckt und vermutet, dass er vom Gerüst gestürzt sei. Nach ersten Gesprächen der Ermittler mit dem Verletzten sei das aber nicht der Fall.