Arbeitslosenquote: Kreis Coesfeld bleibt spitze - und verbessert sich

Der Kreis Coesfeld ist seit Jahren Spitzenreiter! Die Arbeitslosenquote bei uns ist so niedrig wie sonst nirgendwo in Nordrhein-Westfalen. Das bestätigen auch die heutigen Zahlen der Coesfelder Arbeitsagentur. Es gibt aktuell eine gute Lage, zum Start in den Herbst. Die Quote liegt bei 2,9 und ist damit sogar noch besser als die Arbeitslosenquote vor einem Jahr. Unternehmen haben Mangel an guten Mitarbeitern und haben nach den Sommerferien fleißig eingestellt. Die Menschen, die noch etwas passendes suchen, haben gute Chancen – denn Unternehmen haben jetzt im September viele freie Stellen gemeldet – sogar mehr als im September des vergangenen Jahres. Das ist einerseits gut für Jobsuchende – zeigt andererseits aber auch, dass sich der Fachkräftemangel verschärft. Knapp 3 Tausend 5 Hundert Menschen sind im Kreis Coesfeld aktuell ohne Job.