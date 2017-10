Architektenwettbewerb für neue Feuerwache in Dülmen

Eine neue Feuer- und Rettungswache soll auf einer Fläche an der Kreuzung Nordlandwehr/An der Lehmkuhle in Dülmen entstehen. Wie das ganze mal aussehen könnte, ist Aufgabe der Architekten. Sie sollen in einem Wettbewerb Entwürfe erarbeiten. Die Stadt hat jetzt den weiteren Zeitplan vorgestellt. Viele gute Ideen sollen zusammenkommen und deshalb hofft die Stadt, dass sich viele Architekten beteiligen. Sie bereitet den Wettbewerb gerade vor und im kommenden Jahr soll der Startschuss dann fallen. In zwei Jahren möchte die Stadt anfangen zu bauen. Die alte Wache an der August-Schlüter-Straße hat ausgedient. Toiletten und Duschen sind aus den 1970er Jahren, Fenster sind undicht, es fehlt Platz für Geräte und Technik und Platz für Spinde für neue Mitglieder gibt es auch nicht. Die Mängel-Liste ist lang... Das alles sollen die Architekten in ihren Entwürfen berücksichtigen. Die Stadt und der Kreis teilen sich die neue Wache. Die Stadt bezahlt den Teil für die Feuerwehr, der Kreis für die Rettungswache. Der Kreis würde auf der Fläche gerne eine Atemschutz-Übungsstrecke anlegen und Kreistierärzte hier unterbringen. Da kommt also einiges zusammen... Eine größere Aufgabe für die Architekten. Am Donnerstag in einer Woche soll der Rat noch sein abschließendes politisches Okay geben.