Architekturpläne für geplante Sekundarschule in Dülmen vorgestellt

Wie könnte die geplante Sekundarschule in Dülmen aussehen? Das hat heute die Stadt vorgestellt. Sie hatte einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Jetzt steht der Sieger fest - es sind Architekten aus Stuttgart. Ihr Plan sieht so aus: An das jetzige Gebäude der Hermann Leeser Realschule sollen neue Bereiche angegliedert werden. Die Bereiche Kunst, Naturwissenschaften und Musik hätten dann jeweils eigene Gebäudeabschnitte. Die einzelnen Jahrgänge würden dazu abgetrennte Schulhöfe bekommen. Noch ist nicht klar, ob die Sekundarschule überhaupt kommt. Einige Eltern sind gegen die Verschmelzung von Haupt- und Hermann-Leeser Realschule. Sie sammeln dagegen Unterschriften.