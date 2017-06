Asbest-Reinigungsaktion in Senden: Nachbarhäuser nach Brand freigegeben

Auf dem eigenen Sofa sitzen und heute Nacht im eigenen Bett schlafen - Nachbarn des ausgebrannten Mehrfamilienhauses "Am Mühlenbach" in Senden sind froh wieder zuhause zu sein. Experten haben heute den ganzen Tag die Umgebung von Asbesfasern befreit und schließlich die Nachbarhäuser am späten Nachmittag wieder frei gegeben. Das Mehrfamilienhaus selbst bleibt gesperrt. Hier arbeiten die Experten morgen weiter. Arbeit liegt auch noch vor den Brandermittlern. Sie haben sich heute in Schutzkleidung das Brandhaus angesehen und werten jetzt in Ruhe die Spuren aus. Ergebnisse zur Ursache gibt es frühstens Ende der Woche.

Foto: www.andre-braune.de