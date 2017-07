Ascheberger Badbus wartet auf Fahrgäste

Die Freibad-Lust bei Jugendlichen aus Ascheberg und Herbern hält sich heute anscheinend noch in Grenzen. Heute soll der Badbus zum ersten Mal in diesen Ferien zum Erlbad nach Drensteinfurt fahren. Möglicherweise bleibt der Bus aber auch ganz in der Garage. Bislang hat sich noch niemand für die Fahrt angemeldet, aber das kann ja noch werden. Bis 12 Uhr läuft die Frist für Voranmeldungen noch. Die Nummer ist 02593-343. Der Badbus fährt seit Jahren immer in den Sommerferien von Ascheberg oder Herbern nach Drensteinfurt. Jugendliche kommen für einen Euro 50 hin und zurück.