Ascheberger Rat gibt letztes Okay für neue Feuerwache

Wie wichtig schnelle Wege und moderne Geräte für die Feuerwehr sind, hat der Brand heute an der Kreuzschule in Coesfeld gezeigt. Deswegen bringen Städte und Gemeinden im Kreis ihre Wachen auf Vordermann. In Ascheberg hat der Rat jetzt sein letztes Okay für den Bau einer neuen Feuerwache gegeben. Damit bereitet die Gemeinde den Bauantrag vor und macht sich an die Firmensuche. Möglichst Ende des Jahres sollen die Arbeiten an der Kreuzung Raiffeisen und Lüdinghauser Straße beginnen. Sobald die neue Feuerwache steht, macht der Abrissbagger die alte Wache platt. Auf der leeren Fläche siedelt sich später ein neuer Combi-Supermarkt an.