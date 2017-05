Ascheberger Rathaus telefonisch nicht zu erreichen

Sie erreichen die Mitarbeiter im Ascheberger Rathaus vorübergehend nicht per Telefon. Vermutlich hat ein Blitzeinschlag am Sonntag die Telefonanlage außer Gefecht gesetzt. Aufgefallen ist das heute Morgen zum Start der Arbeitswoche. Techniker hoffen die Anlage bis morgen Vormittag wieder repariert zu haben. Bis dahin erreichen Sie die Mitarbeiter per E-Mail: gemeinde@ascheberg.de oder über eine Notfallnummer: 025939522120.