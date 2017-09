Ascheberger Tafel-Team plant größere Arbeiten in Tafel-Räumen

Das Ascheberger Tafel-Team plant größere Umbau-Arbeiten und will gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das Team hat sein Projekt heute vorgestellt. Es plant Decken zu dämmen, um Heizkosten zu sparen. Ein neuer Wand und Bodenbelag soll leichter zu reinigen sein und sorgt so für mehr Sauberkeit. Und eine Art Temperaturschleuse ist geplant. Das ist ein Vorraum, in dem die Türen stets gut verschlossen sind und in dem es konstant kühl sein soll. Das hält Lebensmittel länger frisch. Mitte Oktober starten die Arbeiten, zwei Wochen sind dafür vorgesehen. Die Umbau-Arbeiten bezahlt das Tafel-Team hauptsächlich aus Spendengeld. Während der Bauzeit ruht die Ausgabe. Rund 350 Menschen, die Hälfte davon Kinder, versorgt die Tafel zur Zeit mit kostenlosen Lebensmittelpaketen.