Astrid-Lindgren-Förderschule in Lüdinghausen soll nach Nottuln verlagert werden

Es gibt Streit um die Zukunft der Astrid-Lindgren-Förderschule. Der Kreis will sie von Lüdinghausen nach Nottuln, in das Gebäude der ehemaligen Geschwister-Scholl-Schule, verlagern. Bürgermeister aus dem Südkreis sind dagegen. Heute beraten die Politiker des Kreises.

Dafür spricht, dass das alte Schulgebäude in Lüdinghausen zu klein und zu alt ist. Hier gibt es keinen qualitätsvollen Unterricht mehr. Räumlich gibt es in Nottuln die besten Voraussetzungen.

Außerdem liegen die Sanierungskosten in Nottuln bei rund 3 Millionen Euro. Das ist viel günstiger, als ein Neubau auf dem Platz der alten Schule in Lüdinghausen. Der würde etwa 14 Millionen kosten.

Dagegen spricht, dass der Weg für Schüler aus dem Südkreis bis zum neuen Standort sehr weit ist. Sie suchen dann eher eine Schule im Ruhrgebiet auf. Das betrifft vor allem Ascheberg, Nordkirchen und Lüdinghausen. Die Klassen erreichen dann vielleicht mehr die Mindestgröße.

Die alte Schule in Lüdinghausen besteht aus mehreren Elementen. Hier könnte der Kreis die Gebäude nach und nach abreißen und neubauen, ohne dass das den Unterricht stören würde. Außerdem bräuchte der Kreis das Grundstück nicht kaufen.