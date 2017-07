Attraktives Freundschaftsspiel beim VfLBillerbeck

Die Sportanlagen beim VfL Billerbeck sind optimal und gut gepflegt. Das haben auch viele Profi-Fußballclubs mitbekommen. Regelmäßig absolvieren hochklassige Teams ihr Traininsglager auf dem Sportgelände am Helker Berg. Aktuell ist der holländische Erstligist Heracles Almelo in Billerbeck zu Gast. Für die holländischen Fußballer steht heute eine erste Bewährungsprobe in Billerbeck an. Sie spielen um 16 Uhr gegen den deutschen Viertligisten Viktoria Köln. Viele Hundert Zuschauer erwarten die Billerbecker Veranstalter. Ein Großteil davon sind Fans aus Holland.