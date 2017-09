Auf dem Weg zum hindernisfreien Bahnhof Capelle

In Ihrem Feierabend müssen Sie am Bahnhof in Capelle wieder die steile alte Treppe runterklettern. Rampen sind hier schon so lange im Gespräch. Langsam kommt der Plan voran. Gemeinde und Bahn stimmen gerade abschließende Einzelheiten für einen entsprechenden Vertrag ab. Steht der Vertrag, dann muss der Rat der Gemeinde ihn noch absegnen. Das soll er möglichst noch in diesem Jahr, sagte uns die Gemeinde heute. Anschließend stimmen Bahn und Gemeinde den Fahrplan für die Bauarbeiten ab. Schnell geht das nicht, denn die Bahn muss die Zugstrecke Münster-Ascheberg-Dortmund am Bahnhof in Capelle vorübergehend sperren. Die Gemeinde geht davon aus, dass die Arbeiten Anfang 2019 starten. Geplant sind Rampen, die von beiden Seiten ans Gleis führen. Nordkirchener hatten im vergangenen Jahr eine Unterschriften für einen hindernisfreien Bahnhof gesammelt.