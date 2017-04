Auf- oder Abstieg: Regionalliga für Coesfelder und Lüdinghauser Volleyballer das Ziel

Die Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen haben den ersten Schritt zum Regionalliga-Klassenerhalt erfolgreich gemeistert. Sie gewinnen das erste Entscheidungsspiel gegen den Abstieg bei Düsseldorf 99 mit 3:1. Jetzt fehlt nur noch ein Sieg. Der muss morgen her. Union empfängt um 17 Uhr in eigner Halle die zweite Mannschaft von Borken-Hoxfeld.



Für die Oberliga-Volleyballer der SG Coesfeld geht es ab heute um den Aufstieg in die Regionalliga. Erster Gegner in der Sporthalle des Schulzentrums ist Freudenberg aus dem Siegerland. SG-Volleyballchef Philipp Heuermann rechnet sich für sein Team durchaus eine Chance aus. Doch nach dem Spiel geht es für die Coesfelder ganz heftig weiter. Fix ins Bett, schnell schlafen und morgen schon ziemlich früh nach Dortmund fahren. Hier kommt es dann zum entscheidenen Spiel gegen den TV Hörde um 11 Uhr. Der Fanbus startet schon um 8.30 Uhr.