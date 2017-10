Aufbau des Container-Kindergartens in Herbern steht bevor

Eltern im Kreis Coesfeld wollen sicher sein, dass ihre Kinder einen Platz in einem Kindergarten sicher haben. Deswegen bauen Städte und Gemeinden Kindergärten um, oder sie bauen gleich ganz neue. In Herbern entsteht ein Kindergarten aus Containern im Gebiet „Auf den Äckern“. Heute hat die Gemeinde den Zeitplan vorgestellt. Eine Lastwagen-Kolonne schiebt sich durch den Ort, beladen mit Containern. Das passiert am kommenden Donnerstag und Freitag. Ein Lastwagen mit Anhänger bringt zwei Container. Der Kindergarten besteht am Ende aus 35 Containern, viele Lastwagen sind also im Anmarsch. Mit den Nachbarn spricht die Gemeinde noch, denn für ihre Autos müssen sie sich an den beiden Tagen andere Plätze suchen. Die Lastwagen brauchen Platz zum Rangieren. Ein Kran nimmt die Container in Empfang und hebt sie an ihren endgültigen Standort. Grau/Hellgrün sind die Container, das ist auch die endgültige Farbe. Abschließend kommt noch ein Dach drauf: Und fertig ist der Container-Kindergarten. Der Aufbau ist eine spannende Sache, die Gemeinde geht davon aus, dass hier so mancher neugierig zuschaut. Steht der Kindergarten, geht es ans Einräumen. Im November soll er in Betrieb gehen. Erst einmal soll der Container-Kindergarten für fünf Jahre „Auf den Äckern“ stehen.