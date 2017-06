Aufbau für den neuen Kindergarten "Davertgeister" in Ottmarsbocholt gestartet

In immer mehr Familien im Kreis Coesfeld arbeiten beide Eltern. Das ist ein Grund, warum der Bedarf an Kita-Plätzen bei uns steigt. In vielen Orten entstehen deshalb neue Kindergärten. In Ottmarsbocholt beispielsweise können Sie dabei seit heute morgen zugucken. Hier entsteht im Sudendorp die künftige Kita "Davertgeister". Arbeiter setzen sie aus fertigen Bauteilen zusammen. Bis zum Nachmittag soll das Erdgeschoss stehen. Morgen kommt das Obergeschoss an die Reihe. Zum Start des neuen Kindergartenjahres am 1. August soll alles fertig sein. Sobald das eigentliche Gebäude steht, startet der Innenausbau. Küche, Badezimmer und Möbel kommen rein. Draußen entstehen noch Wege und ein Spielplatz. Die neue Kita startet erst einmal mit 2 Gruppen, hat aber künftig für bis zu 4 Gruppen Platz.