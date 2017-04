Auffahrt Dülmen-Nord zur A43 dicht - Bauarbeiten Montagnacht

Die Fahrbahn in der Auffahrt Dülmen-Nord zur A 43 benötigt stellenweise eine Frischzellenkur. Heute hat der Landesbetrieb Straßenbau die Arbeiten angekündigt. In der Nacht von Montag auf Dienstag kommen Sie nicht von der B 474 über die Auffahrt Dülmen-Nord auf die Autobahn Richtung Münster. Arbeiter frischen über Nacht hier Dehnungsfugen in der Fahrbahn auf. Sie sind wichtig, damit bei Hitze oder Kälte keine Risse im Asphalt entstehen. Dienstagfrüh zum Berufsverkehr soll alles erledigt sein.