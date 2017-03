Aufmerksamer Nachbar vertreibt Einbrecher in Senden

Da ist sicher ein kleines Dankeschön fällig. In Senden hat ein aufmerksamer Nachbar Schlimmeres verhindert. In der Eichendorffstraße waren ihm zwei Männer und eine Frau aufgefallen. Sie schlichen merkwürdig um ein Einfamilienhaus herum. Als sie sich an einem Gartentor zu schaffen machten, schritt der Mann ein. Er rief quer über die Straße. Das Einbrechertrio schreckte auf und verschwand schneller, als es gekommen war. Die Polizei versuchte sofort die Möchte-Gern-Einbrecher zu schnappen - blieb aber erfolglos.