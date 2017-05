Aufräumen nach den Mai-Feiern

In den meisten Orten im Kreis Coesfeld ist der Müll der Mai-Touren jetzt verschwunden. Mitarbeiter der Bauhöfe waren teilweise stundenlang unterwegs, auch wenn wegen des trüben Wetters am Feiertag insgesamt weniger Grüppchen mit Fahrrad und Bollerwagen unterwegs waren. In Coesfeld zum Beispiel sah es am Steveder Weg trotzdem ziemlich wüst aus. Besonders ärgerlich waren die vielen kaputten Glasflaschen. Die Scherben lagen teilweise auf der Straße und auch in den Vorgärten landete ordentlich Müll. Ein paar Feiernde hatten außerdem Straßenschilder rausgerissen, ein Wartehäuschen und mindestens ein Auto beschädigt. Die gute Nachricht: Mitarbeiter der Stadt haben heute Aufräum-Unterstützung bekommen und zwar von Zehntklässlern des Coesfelder Pius Gymnasiums. Die Schüler packten am Steveder Weg, der Dreilindenhöhe und auf der Bergwiese mit an und sammelten Flaschen, alte Grills und Plastikverpackungen ein. Die Aktion ist Teil des Schulprojekts "ökologisches Jahr". An einigen beliebten Mai-Treffpunkten hatten die Aufräumtrupps wegen des trüben Wetters aber auch weniger zu tun, zum Beispiel in Nottuln, am Bulderner See oder an den Grillplätzen in Merfeld und Hiddingsel.