Aufzüge an Bahnhöfen in Coesfeld und Appelhülsen repariert

Mehrere Tage haben Sie sich an den Bahnhöfen in Coesfeld und Appelhülsen über kaputte Aufzüge geärgert. Heute Vormittag kommt die gute Nachricht von der Bahn: Die Aufzüge sind repariert und funktionieren wieder. Sie müssen also Kinderwagen oder schwere Koffer nicht mehr die Treppe hochzerren. Ganz besonders groß ist das Aufatmen bei gehbehinderten Menschen. In Appelhülsen hatten Vandalen den Aufzug außer Gefecht gesetzt. In Coesfeld waren Menschen am Wochenende im Aufzug stecken geblieben. Die Feuerwehr befreite sie. Dabei gingen Teile kaputt. Ausgefallene Aufzüge an Bahnhöfen sind ein Dauerproblem im Kreis Coesfeld.