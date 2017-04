Aufzug am Coesfelder Bahnhof mal wieder defekt

Zum Start in die neue Arbeitswoche stehen Sie im Coesfelder Bahnhof und sind sauer. Radio Kiepenkerl-Hörerin Iris hat heute Morgen festgestellt, dass der Aufzug am ersten Gleis mal wieder kaputt ist. Techniker schauen sich den Schaden jetzt an. Immer wieder hat es in den vergangenen Wochen Probleme mit dem Aufzug am Coesfelder Bahnhof gegeben. Mal war ein Teil in der Elektrik kaputt, häufiger waren Vandalen schuld.