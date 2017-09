Aufzug am Dülmener Bahnhof steht still

Was ist mit dem Aufzug am Bahnhof in Dülmen los? Die Stadt verschafft sich gerade einen Überblick, was genau kaputt ist und wie schnell Techniker den Aufzug reparieren können. Bahnfahrgäste waren heute Morgen wieder sauer: Der Aufzug steckt mit offenen Türen unten am Gleis fest. Und rührt sich nicht. Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und ältere Menschen mit Gehhilfen kommen dadurch nicht zu den Gleisen Richtung Münster und Ruhrgebiet. Sobald es wieder klappt mit dem Aufzug hören Sie es bei Radio Kiepenkerl.