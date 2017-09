Aufzug im Coesfelder Bahnhof funktioniert wieder

Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen oder Menschen mit schwerem Gepäck kommen ab sofort wieder mit allen Aufzügen im Coesfelder Bahnhof nach oben oder unten. Techniker der Bahn haben einen Schaden repariert, den Vandalen am Wochenende hinterlassen haben. Pünktlich zum Start in den Feierabend ist der Aufzug wieder in Ordnung, ein neues Elektrobikteil musste her. Ärgerlich. Vandalen hatten sich am Wochenende auch wieder im Dülmener Bahnhof ausgetobt: Sie beschädigten ein Wetterschutzhäuschen auf dem Bahnsteig. Am Donnerstag treffen sich Stadt, Polizei und Bahn, um nach Lösungen gegen Vandalen zu suchen.