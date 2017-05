Aufzug im Coesfelder Bahnhof streikt mal wieder

Schon wieder mal ist der Aufzug im Bahnhof Coesfeld außer Betrieb. Schon wieder stehen Bahnreisende mit Rollstuhl, Kinderwagen oder einer rollenden Gehhilfe hilflos vor den Treppen. Im aktuellen Fall war ein Bahnreisender in dem Aufzug steckengeblieben. Alarm bei der Feuerwehr in Coesfeld! Sie rückte aus, um den Reisenden aus dem Aufzug zu befreien. Der war während der Fahrt stehengeblieben. Die Türen öffneten sich nicht mehr. Nach dieser Aktion hat die Bahn den Aufzug erst mal still gelegt. Techniker schauen sich jetzt an, warum der Aufzug stehen geblieben war. Sie schauen, ob irgendetwas kaputt ist und prüfen ihn ausgiebig. Dann gibt es noch den Sicherheitscheck. Erst dann darf es weitergehen mit dem Aufzug. Wie lange er außer Betrieb bleibt, dass steht heute Morgen noch nicht fest. Der Aufzug im Coesfelder Bahnhof ist regelmäßig kaputt. In den meisten Fällen sind Vandalen Schuld gewesen.