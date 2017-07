AUS für Bücherei "To go" in Dülmen

Durch die Baustelle für das neue Stadtquartier in Dülmen fehlen in der Innenstadt Parkplätze. Kunden der Stadtbücherei hatten sich über weite Wege beschwert. Ein spezieller Service, die Bücherei "to go", sollte Abhilfe schaffen. Heute steht fest: Das Experiment ist gescheitert. Zu wenige haben den Service genutzt. Am kommenden Montag endet das Angebot. Bei der Bücherei "to go" konnten Kunden Bücher auf dem Parkplatz vor dem Sozialkaufhaus an der Borkener Straße abholen und zurückgeben. Eine MItarbeiterin der Bücherei brachte die vorbestellten Bücher mit dem Bollerwagen dahin.