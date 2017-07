Ausbau der Jugendherberge Nottuln kommt voran

Für Jugend-Gruppen und Kurzurlauber ist die Jugendherberge in Nottuln in diesem Sommer dicht. Das finden viele schade, aber auf sie wartet etwas Neues. Die Jugendherberge bekommt ein neues Gesicht. Das Team hat eine Zwischenbilanz gezogen. Das alte Bettenhaus ist abgerissen. In diesen Tagen beginnen die Ausbauarbeiten der Jugendherberge. Künftig will das Team seine Zielgruppen erweitern und mehr Familien anlocken. Geplant ist unter anderm eine große Spielelandschaft. Einzelheiten will der Planer heute in einer Woche vorstellen. Der Landesverband Westfalen-Lippe des Deutschen Jugendherbergswerkes steckt sechs Millionen Euro in den Ausbau.