Ausgebüxte Rinder rund um Osterwick unterwegs

Fahren Sie rund um Osterwick heute Morgen vorsichtig in den neuen Arbeitstag. Ausgebrochene Rinder könnten plötzlich auf die Straßen laufen. 15 Rinder waren am Abend von einem Hof an der Asbecker Straße ausgegerissen und in ein nahegelegenes Maisfeld geflüchtet. Streifenwagen der Polizei sicherten die Straßen. Der Landwirt suchte alles ab. Heute Morgen sind zumindest acht Rinder wieder da. Wo die anderen sind, ist ein Rätsel. Sobald es hell ist, macht sich der Landwirt auf die Suche. Halten Sie auf Ihrem Weg zur Arbeit die Straßen um Osterwick im Blick und fahren Sie vor allem auf der Landstraße nach Holtwick vorsichtig. Sie hören es bei Radio Kiepenkerl, sobald die Gefahr in Osterwick vorbei ist.