Ausgebüxtes Pferd in Coesfeld sorgte für Cowboy-Einsatz

Das ist heute Vormittag vielleicht etwas gewesen: Autofahrer in Coesfeld mussten auf der B 525 am Abzweig zum Kloster Gerlever kurzfristig Umwege fahren. Ein ausgebüxtes Pferd hatte für einen spontanen Cowboy-Einsatz gesorgt. Das Pferd stand am Fahrbahnrand. Um Unfälle zu verhindern sperrte die Polizei die Straße kurzfristig komplett. Mehrere Streifenwagen der Polizei waren im Pferde-Einsatz. Und das erfolgreich. Den Ermittlern gelang es, das Tier einzufangen. Das Pferd und sein Besitzer erholen sich jetzt von dem aufregenden Vormittag.