Ausgerissene Kühe sorgten am Mittag in Lüdinghausen für Aufregung

Am Mittag ist die Klosterstraße in Lüdinghausen fast 2 Stunden gesperrt gewesen. Der Grund waren zwei ausgerissene Kühe. Sie drohten auf die Straße zu laufen. Die Polizei trieb die Tiere auf einem Parkplatz an der Burg Vischering zusammen. Der Besitzer holte die Kühe mit einem Anhänger ab.