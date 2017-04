Ausgerissenes Känguru "Peter" ist tot

Viele Menschen im Kreis Coesfeld haben nach dem ausgerissenen Känguru aus der Dülmener Bauerschaft Börnste Ausschau gehalten und mit dem Besitzer gehofft, dass es den Weg wieder nach Hause findet. Doch jetzt gibt es die schlechte Nachricht: Känguru Peter ist tot. Ein Landwirt hatte das Känguru heute Nachmittag bei Arbeiten auf dem Acker entdeckt. Es hatte Blut vor der Nase und war tot. Der Landwirt informierte den Besitzer. Dem blieb nur noch das tote Tier einzusammeln. Die Fundstelle befindet sich in der Nähe der B 474 - ganz in er Nähe des Känguru-Geheges in Börnste. Vor gut 24 Stunden war Peter ausgerissen. Ein Hund hatte das Känguru aufgeschreckt. Es war in Panik gegen den Gehegezaun gesprungen, der riss und Peter flüchtete.