Autobahn 1: Baustelle auf der Lippebrücke Richtung Münster

Unterwegs auf der A1 aus dem Ruhrgebiet nach Hause in den Kreis Coesfeld müssen Sie ab heute Abend Umwege fahren und mit Staus rechnen. Bauarbeiter verwandeln die Autobahn an der Lippebrücke dann in eine Baustelle. Sie müssen hier die Stahllamellen an den Brückenübergängen erneuern. Die sind hier durch den Frost im Winter und durch die Hitze im Sommer völlig kaputt und auseinandergebrochen. Um 20 Uhr stellen die Arbeiter hier die Baustellen- und Umleitungsschilder auf. Dann brechen sie die alten Lamellen heraus und transportieren sie ab, bevor sie die neuen Lamellen einbauen und einbetonnieren. Zum Berufsverkehr am Montagmorgen sollen die Arbeiten hier dann abgeschlossen sein. Umleitungen sind ab Hamm-Bergkamen ausgeschildert.