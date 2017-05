Autobahn 43 am kompletten Wochenende gesperrt

Sie freuen sich jetzt auf Ihren Feierabend und auf Ihr Wochenende! Bauarbeiter auf der A43 warten jetzt, in diesem Moment, dagegen darauf, dass sie endlich mit ihrer Arbeit starten können! In einer halben Stunde fahren sie mit ihren Transportern von den Raststättenparkplätzen auf die Autobahn und bauen Baustellenschilder zwischen der Anschlussstelle Recklinghausen/Herten und dem Autobahnkreuz Recklinghausen in beide Richtungen auf. Für Autofahrer gibt es hier dann kein Durchkommen mehr. Sobald alles gesperrt ist, reißen die Arbeiter unter anderem eine Fußgängerbrücke ab und bereiten den Mittelstreifen für den geplanten sechsspurigen Ausbau vor. Umleitungen führen Sie über die A52 Richtung Ruhrgebiet und über die A2 in Richtung Kreis Coesfeld. Zum Berufsverkehr am Montagmorgen haben Sie dann hier wieder freie Fahrt!