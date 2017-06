Autofahrer bei Unfall auf der A 1 bei Ascheberg ums Leben gekommen

Sie haben seit heute Mittag wieder freie Fahrt auf der Autobahn 1 zwischen Ascheberg und Hiltrup in Richtung Münster. Die Polizei hat den Autobahn-Abschnitt nach fast vier Stunden wieder freigegeben. Die Spurensuche nach einem schweren Unfall zog sich hin. Mitten im Berufsverkehr waren vier Fahrzeuge ineinder gefahren. Ein Fahrer kam bei dem Unfall ums Leben, eine Frau wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen hat sie ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Spuren gesichert und ein Sachverständiger hat sich die Autobahn zudem angeschaut. Gerade hat die Polizei erste Erkenntnisse zur Ursache des Unfalls vorgestellt: Ein Transporter war in dem Autobahn-Abschnitt auf ein Auto aufgefahren. Durch diesen Aufprall wurden zwei vorausfahrende Wagen in den Unfall verwickelt. Die Feuerwehren Ascheberg, Davensberg und Herbern waren im Einsatz. Sie stellten den Brandschutz sicher. Sie klemmten Batterien an den Fahrzeugen ab, die in den Unfall verwickelt waren und sie unterstützten den Rettungsdienst. De Umleitungsstrecke über die B 58 im Kreis war zwischenzeitlich überfüllt.