Autofahrer berauscht in Lüdinghausen unterwegs

Das ist ein Albtraum für jeden Autofahrer: Autos, die Ihnen auf ihrer Fahrspur entgegen kommen! So erging es am Abend einigen Menschen auf der Olfener Straße in Lüdinghausen. Ein Mann fuhr Schlangenlinien und geriet mit seinem Fahrzeug immer wieder gefährlich auf die Gegenfahrbahn. Zum Glück fuhr direkt hinter dem Auto ein Streifenwagen. Die Polizei hielt den Mann an. Der gab direkt zu, starke Medikamente geschluckt zu haben. Wegen seines Verhaltens vermutet die Polizei aber: Drogen könnten ebenfalls im Spiel sein. Der Lüdinghauser gab eine Blutprobe ab, die ist jetzt auf dem Weg in die Rechtsmedizin! Hat der Mann Pech, gibt es ein Gerichtsverfahren gegen ihn.