Autofahrer fährt in Ottmarsbocholt in ein Buswartehäuschen

In der Osterbauerschaft in Ottmarsbocholt sehen Sie ein zerstörtes Buswartehäuschen, die Folge eines Unfalls heute Mittag. Bei einem kleinerern Auffahrunfall kam ein Autofahrer von der Straße ab, fuhr in das Wartehäuschen und landete im Graben. Die Polizei klärt jetzt, warum der Autofahrer aufgefahren war. Menschen wurden nicht verletzt. Großes Glück war es, dass zur Zeit des Unfalls niemand an der Haltestelle auf den Bus wartete. Die Gemeinde Senden kümmert sich schon um den Wiederaufbau des Buswartehäuschens.