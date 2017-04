Autofahrerin in Lette beim Abbiegen übersehen

Eine Fahranfängerin liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Sie war am Nachmittag in Lette an einer Kreuzung in der Bauerschaft Herteler mit einem Autofahrer aus Rosendahl zusammengestoßen. Heute Morgen hat die Polizei erste Ergebnisse vorgestellt. Der Mann war auf einem Wirtschaftsweg unterwegs. Er übersah den Wagen der jungen Frau beim Abbiegen.