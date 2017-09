Autohäuser im Kreis gucken gespannt auf IAA

Viele von Ihnen haben heute morgen einen langen Weg zur Arbeit. Sparsame Dieselautos sind deshalb beliebt im Kreis Coesfeld. Oder besser gesagt: Sie waren es - bis zum Diesel-Skandal und drohenden Fahrverboten. Die internationale Automobil-Ausstellung will ab heute in Frankfurt saubere Alternativen zeigen. Die Autohäuser im Kreis Coesfeld hoffen auf positive Signale, denn sie bleiben im Moment auf Diesel-Autos sitzen.

Auf den Höfen der Autohäuser im Kreis stehen sie in Reih und Glied. Diesel-Autos ohne Ende. Von interessierten Käufern gibt es keine Spur. In den vergangenen Monaten sei der Diesel-Auto-Verkauf um 95 Prozent zurückgegangen. Da sind sich das Coesfelder Autohaus Funkner und das Autohaus Senden einig. Viele Menschen warten aktuell ab, wie sich die Lage entwickelt. Und fahren lieber noch ein paar Wochen mit ihrem alten Brummer durch den Kreis, sagt das Autohaus Rosendahl in Ascheberg. Interesse an Elektro-Autos, wie Hersteller sie auf der IAA vorstellen, habe bisher kaum jemand. Das gilt übrigens auch für Hybrid-Autos mit Motoren, die sowohl mit Strom als auch mit Benzin fahren.